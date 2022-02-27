«Ахмат» идет 5-м в РПЛ, выиграв 5 из 6 последних матчей. До зоны еврокубков – 3 очка

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«Ахмат» добился пятой победы в последних шести матчах – над «Уфой» (2:1) в 19-м туре РПЛ.

Начиная с 7 ноября команда под руководством Андрея Талалаева обыграла «Нижний Новгород» (3:1), «Локомотив» (2:1), «Ростов» (2:0) и «Химки» (4:1), а также потерпела поражение от «Спартака» (1:2).

В настоящий момент клуб из Грозного занимает 5-е место в таблице с 30 очками. От еврокубковой зоны, начинающейся с 4-го места, он отстает на 3 балла.

При этом следует отметить, что «Краснодар» (29 очков) и «Локомотив» (28) провели на матч меньше.

Далее «Ахмат» в чемпионате встретится с «Рубином» – это случится 7 марта.

«Уфа» не побеждает в РПЛ 6 матчей подряд и идет 15-й

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