Гол Матипа в матче «Челси» – «Ливерпуль» отменили из-за офсайда у ван Дейка после ВАР

Гол отменили из-за офсайда у Вирджила ван Дейка.

Защитник Жоэль Матип забил после скидки от форварда , принявшего пас после подачи защитника со штрафного.

Судья Стюарт Эттуэлл проконсультировался с ВАР и отменил гол: по мнению арбитров, защитник Вирджил ван Дейк был в офсайде и активно участвовал в эпизоде.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. Также на сайте можно посмотреть прямую трансляцию канала «Матч ТВ».

Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»