Гол Матипа в матче «Челси» – «Ливерпуль» отменили из-за офсайда у ван Дейка после ВАР

Гол «Ливерпуля» «Челси» отменили из-за офсайда у Вирджила ван Дейка.
Защитник Жоэль Матип забил после скидки от форварда Садьо Мане, принявшего пас после подачи защитника Трента Александер-Арнолда со штрафного.
Судья Стюарт Эттуэлл проконсультировался с ВАР и отменил гол: по мнению арбитров, защитник Вирджил ван Дейк был в офсайде и активно участвовал в эпизоде.
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Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»