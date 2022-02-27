Гол Матипа в матче «Челси» – «Ливерпуль» отменили из-за офсайда у ван Дейка после ВАР

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Гол «Ливерпуля» «Челси» отменили из-за офсайда у Вирджила ван Дейка.

Защитник Жоэль Матип забил после скидки от форварда Садьо Мане, принявшего пас после подачи защитника Трента Александер-Арнолда со штрафного.

Судья Стюарт Эттуэлл проконсультировался с ВАР и отменил гол: по мнению арбитров, защитник Вирджил ван Дейк был в офсайде и активно участвовал в эпизоде.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. Также на сайте можно посмотреть прямую трансляцию канала «Матч ТВ».

Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»

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