Тиаго получил травму на разминке и не сыграет за «Ливерпуль» против «Челси» в финале Кубка лиги

не сыграет за «Ливерпуль» с «Челси» в финале Кубка английской лиги.

30-летний полузащитник изначально был включен в стартовый состав мерсисайдцев, однако на разминке получил травму.

Вместо бразильца на поле с первой минуты выйдет .

В текущем сезоне Тиаго провел в АПЛ 15 матчей, забив 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Кубок английской лиги. Финал. «Челси» против «Ливерпуля». Лукаку в запасе, Келлехер в старте. Видеотрансляция и текстовый онлайн начнутся в 19:30