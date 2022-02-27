Лукаку не попал в старт «Челси» на финал Кубка лиги с «Ливерпулем». Ромелу в запасе 2-й раз подряд

Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Кубок английской лиги Томас Тухель Ромелу Лукаку Футбол

Форвард Ромелу Лукаку в запасе начнет матч «Челси» с «Ливерпулем».

Команды сыграют в финале Кубка английской лиги, и бельгийский футболист не сможет выйти на поле с первой минуты.

Главный тренер «Челси» Томас Тухель оставляет Лукаку в запасе второй раз подряд. В матче против «Лилля» (2:0) в Лиге чемпионов нападающий так и не сыграл.

В текущем сезоне на счету 28-летнего игрока 5 голов в 17 матчах в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Кубок английской лиги. Финал. «Челси» против «Ливерпуля». Лукаку в запасе, Келлехер в старте. Видеотрансляция и текстовый онлайн начнутся в 19:30

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