Лукаку не попал в старт «Челси» на финал Кубка лиги с «Ливерпулем». Ромелу в запасе 2-й раз подряд

Форвард Ромелу Лукаку в запасе начнет матч «Челси» с .

Команды сыграют в финале Кубка английской лиги, и бельгийский футболист не сможет выйти на поле с первой минуты.

Главный тренер оставляет Лукаку в запасе второй раз подряд. В матче против «Лилля» (2:0) в Лиге чемпионов нападающий так и не сыграл.

В текущем сезоне на счету 28-летнего игрока 5 голов в 17 матчах в . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Кубок английской лиги. Финал. «Челси» против «Ливерпуля». Лукаку в запасе, Келлехер в старте. Видеотрансляция и текстовый онлайн начнутся в 19:30