Константин Генич: «Спартак» не стал сильнее за межсезонье. Нужны были игроки в состав, а не на скамейку»

сомневается в эффективности зимних трансферов «Спартака».

Комментатор поделился мыслями после поражений красно-белых от ЦСКА (0:2).

– Почему приобретения ЦСКА выглядели предпочтительнее новых трансферов «Спартака?»

– Говорил об этом еще до игры и готов повторить: трансферная кампания «Спартака» производит неоднозначное впечатление. Не очень понимаю, зачем удлинять скамейку молодежью, которая не делает команду мощнее на данный момент. Наверное, все эти приобретения продиктованы долгосрочной перспективой, но мы видим, что за это межсезонье «Спартак» сильнее не стал.

По-настоящему в основной состав приобретен только один футболист – это Мартинс, но вчерашний матч меня удивил в контексте его использования. Как понимаю, его приглашали в качестве глубинного опорника, который хорошо подчищает и читает игру. Так и было в товарищеских матчах на сборах, но почему Ваноли решил в официальной встрече поменять местами Мартинса и Умярова, для меня загадка.

Было видно, что Мартинс себя чувствует неуютно, словно являясь инородным телом на поле. То же самое можно сказать и про нападающего Николсона – может, он потерялся или перегорел от большого желания проявить себя в дерби.

Понятно, что у «Спартака» есть концепция, от которой отталкивается Ваноли, но индивидуальный класс игроков в современном футболе играет очень большую роль. Есть футболисты, которые делают разницу, – и вчерашний матч в исполнении новичков ЦСКА (игравших друг с другом почти с листа) это в очередной раз доказал.

Опять же, к разговору о трансферах: ЦСКА, например, очень мало забил в первой части сезона и зимой сделал ставку на усиление атаки. Проблема только в том, где брать деньги на выкуп игроков из аренд? Но, наверное, тут есть прицел на попадание в еврокубки и получение за счет этого каких-то средств.

Да, многие говорят, что и Каттани делает все правильно: продляет нужных ребят, работает на перспективу. Но зимняя трансферная кампания «Спартака» меня удивила.

Команде нужны были игроки в состав, а не на скамейку. Для скамейки есть своя прекрасная академия – зачем набирать со стороны тех же 20-летних, которые не лучше собственных воспитанников? – сказал Генич.

Ваноли стартовал серо: в дерби «Спартак» создал минимум, новички пока не впечатлили