Джикия о «Лейпциге» в ЛЕ: «Будет интересно, болельщики любят такие истории. Сделаем все для прохода дальше»

высказался о матчах Лиги Европы с .

Московский клуб сыграет с командой на стадии 1/8 финала.

«Лейпциг» – сильная команда, которая показывает сейчас отличный футбол. В ее составе собраны очень качественные игроки, могу отметить хорошую линию атаки.

Безусловно, будет интересное противостояние, тем более что соперника возглавляет Доменико Тедеско, а болельщики любят такие истории! Со своей стороны могу сказать, что мы сделаем все возможное для прохода в следующую стадию», – сказал капитан «Спартака».

«Спартак» против «Лейпцига» Тедеско, «Барсе» выпал «Галатасарай». Все пары 1/8 финала Лиги Европы