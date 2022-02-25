Джикия о «Лейпциге» в ЛЕ: «Будет интересно, болельщики любят такие истории. Сделаем все для прохода дальше»

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Георгий Джикия высказался о матчах Лиги Европы с «РБ Лейпциг».

Московский клуб сыграет с командой Доменико Тедеско на стадии 1/8 финала.

«Лейпциг» – сильная команда, которая показывает сейчас отличный футбол. В ее составе собраны очень качественные игроки, могу отметить хорошую линию атаки.

Безусловно, будет интересное противостояние, тем более что соперника возглавляет Доменико Тедеско, а болельщики любят такие истории! Со своей стороны могу сказать, что мы сделаем все возможное для прохода в следующую стадию», – сказал капитан «Спартака».

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