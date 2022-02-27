Роберт Левандовски: «Я не могу притворяться, что ничего не происходит 🇺🇦 »

высказался о ситуации в мире.

«Как спортсмен я не могу притворяться, что ничего не происходит 🇺🇦 », – написал 33-летний польский форвард «Баварии» после игры 24-го тура Бундеслиги с (1:0).

Роберт на этот матч, кроме капитанской повязки, надел повязку в цветах флага Украины.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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