Роберт Левандовски: «Я не могу притворяться, что ничего не происходит 🇺🇦 »

Роберт Левандовски высказался о ситуации в мире.
«Как спортсмен я не могу притворяться, что ничего не происходит 🇺🇦 », – написал 33-летний польский форвард «Баварии» после игры 24-го тура Бундеслиги с «Айнтрахтом» (1:0).
Роберт на этот матч, кроме капитанской повязки, надел повязку в цветах флага Украины.
24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.
По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.
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