Булыкин о «Локомотиве»: «Удалось ли стать резвым «Сапсаном» – все хотят увидеть»

хочет посмотреть на результаты перестройки в «Локомотиве».

«Я думаю, все хотят увидеть, как у «Локомотива» получилось исполнить то, о чем новое руководство говорило в своей презентации, удалось ли им перестроить команду и стать не «Локомотивом», а настоящим резвым «Сапсаном». Интересно посмотреть, как команда вольется во вторую часть сезона после довольно масштабной перестройки.

Сможет ли Кухта заменить Смолова, например? Здесь, как я уже говорил, все нужно оценивать после определенного количества времени, смотреть хотя бы по нескольким играм. А делать выводы стоит уже по тому, какое место команда займет в конце сезона.

Я не знаю, что творится в клубе, не знаю всех нюансов, как проходила подготовка, как адаптировались игроки, поэтому сложно сказать, попадет ли «Локомотив» в зону еврокубков. В принципе, за 12 игр можно изменить многое. Но я уверен, что болельщики ждут от руководителей исполнения их обещаний», – отметил бывший форвард клуба.

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