Хави о шансах «Барселоны» выиграть Ла Лигу: «Ничего не исключаем, но знаем, что будет очень сложно»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о шансах выиграть чемпионат .

«Надо продолжать работать, так же жертвовать собой. Есть ощущение, что команда будет отдавать все силы, каким бы ни был результат. Нам потребуется поддержка фанатов.

Сейчас хороший момент, но надо оставаться реалистами и работать спокойно и с должной скромностью. Следует идти от матча к матчу. Каждая игра – это финал для нас.

Мы ничего не исключаем, но знаем, что выиграть Ла Лигу будет очень сложно, если судить по показателям. Я рад, что наш президент сохраняет энтузиазм», – отметил .