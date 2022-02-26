Хави: «В игре «Барселоны» вижу улучшения. Понимаю, где работаю, на мне огромная ответственность»

Главный тренер «Барселоны» отметил необходимость лучше играть в защите.

«Нам нужно прибавлять в стратегии, в том, чтобы не допускать ошибок, не терять концентрацию. Что-то нам удается, где-то есть проблемы, есть в чем прибавлять для того, чтобы играть надежнее.

Пропущенные голы – та проблема, которую надо решать. Надо стараться сохранять ворота сухими. Мы верим в то, что всегда сможем забить, и поэтому важно не пропускать, совершать как можно меньше ошибок. Наша краткосрочная и среднесрочная цель – не пропускать.

Сейчас соперники очень быстро стараются вас накрывать, поэтому повести в счете крайне важно. И очень помогает присутствие таких футболистов, как , , Обамеянг: они усердно работают, прессингуют, создают моменты, понимают игру. Они очень зрелые футболисты и решают судьбу матчей.

Я понимаю, в какой команде работаю. На мне огромная ответственность, поэтому очень важно добиваться совершенства. Требования в этом клубе самые высокие. Мы должны побеждать и играть хорошо, необходимо вернуться к тому стилю, за счет которого мы стали великими, с которым люди ассоциируют нас.

Голы при контратаках тоже являются частью нашей ДНК. Когда соперник высоко прессингует, появляются свободные зоны. Пользоваться ими – часть ДНК «Барселоны».

Нам много над чем еще нужно работать, но я вижу улучшения. Нельзя сказать, что мы уже достигли очень высокого уровня. Иногда мы действительно так играем, но в остальном – пока нет», – отметил Хави.

27 февраля каталонцы сыграют с «Атлетиком» в 26-м туре .