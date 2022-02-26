Хави о новичках «Барсы»: «Стремление Обамеянга работать на команду – большой сюрприз. Траоре поразил принятием решений. Торрес – игрок другого уровня, шикарный трансфер»

рассказал, чем его удивили футболисты, подписанные «Барселоной» зимой.

«Без трансферов было бы тяжелее, это уж точно.

Способность Обамеянга забивать меня не удивила. А вот его скромность, с которой он работает на благо команды, его прессинг, стремление побеждать – в этом плане меня ждал большой сюрприз.

поразил меня решениями, которые он принимает, он стал более зрелым игроком.

А Ферран Торрес мне кажется футболистом другого, потрясающего уровня. Его способности интерпретировать пространство, не терять мяч – на мировом уровне. Шикарный трансфер, он замечательный игрок», – заявил главный тренер «Барселоны».

Разбор евротрансферов: с Траоре «Барса» не заскучает по Дембеле, «Севилья» – сомнительный путь для Марсьяля, в «Аталанте» новый конкурент Миранчука