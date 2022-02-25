Хави о 4:2 с «Наполи»: «Самая цельная игра «Барсы» в сезоне, возможно. Мы хотели доминировать и сделали это»

Хави считает, что провела против самую цельную игру в этом сезоне.

Главный тренер каталонского клуба прокомментировал события ответного матча в Италии, в котором «Барселона» одержала победу со счетом 4:2.

«Возможно, это была наша самая цельная игра в этом сезоне. Мы хотели доминировать и сделали это.

Я доволен старанием игроков и тем футболом, который мы показали. Результат справедлив. Я очень рад за футболистов. Мы находимся на правильном пути.

Мы хорошо и высоко прессинговали. «Наполи» тоже прессинговал высоко, оставляя свободное пространство позади себя. Нам удалось провести образцовую контратаку после углового. Я очень рад за нашу команду», – заявил .