Максимилиано Кофрие: «Верю в победу «Спартака» – 3:0. Остаюсь в Москве»

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Максимилиано Кофрие уверен в победе над ЦСКА и не собирается покидать Москву.

«Верю в победу «Спартака» – 3:0. Остаюсь ли в Москве? Да, конечно», – сказал бельгийский футболист перед матчем 19-го ура РПЛ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию московского дерби, которое начнется в 19:00. На нашем сайте будет доступна прямая видеотрансляция.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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