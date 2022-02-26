Максимилиано Кофрие: «Верю в победу «Спартака» – 3:0. Остаюсь в Москве»

Максимилиано Кофрие уверен в победе над ЦСКА и не собирается покидать Москву.
«Верю в победу «Спартака» – 3:0. Остаюсь ли в Москве? Да, конечно», – сказал бельгийский футболист перед матчем 19-го ура РПЛ.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию московского дерби, которое начнется в 19:00. На нашем сайте будет доступна прямая видеотрансляция.
24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.
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