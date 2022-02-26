Эриксен впервые после остановки сердца вышел на поле – в матче «Брентфорда» с «Ньюкаслом»

вышел на поле впервые после остановки сердца во время матча Дании.

Хавбек в конце января заключил контракт с и сегодня дебютировал за новый клуб в матче 27-го тура с (0:2, второй тайм). Футболист вышел на замену на 52-й минуте.

В последний раз до сегодняшнего дня Эриксен играл 12 июня 2021 года – за сборную на на Евро-2021. В конце первого тайма матча против Финляндии (0:1) он потерял сознание вследствие остановки сердца. Спустя несколько дней ему установили кардиовертер-дефибриллятор.

«На 5 минут я ушел из этого мира». Эриксен готов: ничего не боится, бесконечно благодарит врачей и вспоминает тот самый аут