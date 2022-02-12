Эриксен об остановке сердца: «Теперь смотрю на семью и детей иначе. Я стал по-другому смотреть на жизнь»

Полузащитник рассказал, как инцидент, случившийся во время матча между сборными Финляндии и (1:0), изменил его жизнь.

Напомним, хавбек пережил остановку сердца.

«Я стал по-другому смотреть на жизнь. Это стало еще одним доказательством того, что семья – важнее всего. Я смотрю на нее иначе, смотрю на своих детей иначе.

Но с точки зрения футбола поменялось не так много. Удовольствие от игры у меня есть. Даже сейчас, когда я не играл семь месяцев, удовольствие от игры быстро возвращается. Я ценю свою жизнь и то, что я здесь. Я делал это на протяжении семи последних месяцев.

Семья очень поддержала меня. Они, конечно, прошли через сложный период, когда это все случилось. К счастью, я все еще тут. Они были рядом на протяжении всего этого процесса. Они видели маленькие шаги, которые я делал, все тесты, которые проходил.

Они действительно следили за всем этим, и я думаю, что помог им чувствовать себя более безопасно и уверенно, ведь они увидели, сколько работы я в это вложил, как я доверяю врачам. Нужно лишь доверять семье так, как она доверяет мне, и доверять врачам», – сказал Эриксен.

«На 5 минут я ушел из этого мира». Эриксен готов: ничего не боится, бесконечно благодарит врачей и вспоминает тот самый аут