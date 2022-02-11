Кристиан Эриксен: «На пять минут я ушел из этого мира – до тех пор, пока мое сердце не завели»

Полузащитник поделился воспоминаниями об остановке сердца, пережитой им во время матча между сборными и Финляндии.

«На пять минут я ушел из этого мира – до тех пор, пока мое сердце не завели.

Я помню все, кроме пяти минут. Потом мне сказали, что это длилось пять минут, хотя все остальное я помню. Помню, как вбросили аут, мяч ударился о мое колено, а потом что-то произошло.

Потом я очнулся, вокруг стояли люди, я почувствовал, как на мою грудь что-то давит, и попытался восстановить дыхание. Я открыл глаза и не очень понял, что происходит.

Тогда я даже не представлял, что случилось, я подумал: «Что-то случилось с ногами? Я сломал спину? Могу ли я поднять ногу?» Я просто пытался понять, что произошло.

Потом в скорой я услышал, как кто-то сказал: «Сколько он был в отключке?» И кто-то ответил: «Пять минут». Тогда я впервые услышал о том, что произошло», – сказал Эриксен.