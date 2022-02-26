Анзор Кавазашвили: «Интересно, что успели новые руководители «Спартака». Дерби будет жестким»

поделился ожиданиями от матча «Спартака» против .

«Дерби будет очень напряженным и жестким. Мне невероятно интересно, что успели сделать новые руководители с командой: по какой системе будут играть, как воспользуется всеми новшествами и как себя проявят новые футболисты.

ЦСКА всегда играет жестко и с огромными физическими возможностями, от этого еще интереснее увидеть «Спартак» в противостоянии с такой сильной командой.

Даже с прежним «Спартаком» было сложно что-либо предугадать, потому что это команда настроения, так они нас приучили в последнее время. Так что если раньше на «Спартак» было очень сложно давать какие-то прогнозы, то сейчас это просто невозможно с учетом всех обновлений. Заранее тяжело сказать, кто будет сильнее в игре. Тот случай, когда все покажет только матч», – сказал бывший голкипер красно-белых.