«Роналду не хочет уходить. Он бьется за «МЮ», думает не о капитанстве, а о результатах, не ревнует из-за поисков форварда». Романо о Криштиану

Фабрицио Романо рассказал о положении в .

«Я спрашивал о Криштиану Роналду на прошлой неделе и получил ответ, что он не собирается уходить.

Он бьется за «Юнайтед». Он не думает о капитанстве, он думает о результатах. Он хочет быть частью проекта.

В данный момент он не ревнует из-за слухов о подписании нового нападающего. Они сто процентов подпишут нового нападающего, Рангник уже сказал об этом. Они уже ведут работу на рынке, чтобы найти правильного игрока.

Они подпишут нового нападающего, и Криштиану не ревнует. Он знает, что «Юнайтед» нужен еще один нападающий, даже если он останется в клубе летом. В данный момент Криштиану не представляет собой ни проблему, ни трудность для клуба», – сказал журналист.