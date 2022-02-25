«Роналду – это «Реал», а Месси – «Барселона». Я бы уехал в США или Китай, а не в другой большой клуб». Платини о преданности одной команде

назвал ошибки, допущенные и при смене клубов.

«Я уважаю Роналду и Месси, но сам я закончил карьеру в 32 года, хотя мог перейти в «Барселону» или .

Но я хотел отождествляться с одним клубом [ ], с которым творил историю.

Роналду – это , а Месси – . На их месте я бы уехал в США или Китай, но не перешел бы в другой большой клуб», – сказал француз в интервью La Gazzetta dello Sport.

Месси минувшим летом перешел из «Барсы» в «ПСЖ». Роналду в 2018 году покинул «Реал» и перебрался в «Ювентус», а спустя три года подписал контракт с «МЮ».