«Роналду – это «Реал», а Месси – «Барселона». Я бы уехал в США или Китай, а не в другой большой клуб». Платини о преданности одной команде

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Мишель Платини назвал ошибки, допущенные Лионелем Месси и Криштиану Роналду при смене клубов.

«Я уважаю Роналду и Месси, но сам я закончил карьеру в 32 года, хотя мог перейти в «Барселону» или «Марсель».

Но я хотел отождествляться с одним клубом [«Ювентусом»], с которым творил историю.

Роналду – это «Реал», а Месси – «Барселона». На их месте я бы уехал в США или Китай, но не перешел бы в другой большой клуб», – сказал француз в интервью La Gazzetta dello Sport.

Месси минувшим летом перешел из «Барсы» в «ПСЖ». Роналду в 2018 году покинул «Реал» и перебрался в «Ювентус», а спустя три года подписал контракт с «МЮ».

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