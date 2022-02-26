Роналду о возвращении в «МЮ»: «Хотел доказать себе, что способен играть на высоком уровне. Думаю, я оправдал ожидания»

доволен своей игрой после возвращения в .

«Переход в «Манчестер Юнайтед» из «Спортинга» изменил мою жизнь. Возвращение в «МЮ» в 36 тоже было очень приятным моментом в моей жизни, наряду с тем, что я многодетный отец, выиграл столько футбольных трофеев, показал все, что мог, написал страницу в истории футбола.

Но кроме этого, я хотел вернуться в «МЮ» и доказать себе, что способен играть на высоком уровне. Думаю, я оправдал ожидания. Может быть, люди ждали другого Криштиану. Но нет, все наоборот.

Я хорошо начал, стал забивать, в основном в Лиге чемпионов, где у меня голы почти в каждой игре. Я чувствую себя хорошо, было приятно вернуться домой столько лет спустя. Для меня это была огромная гордость», – сказал форвард манкунианцев.