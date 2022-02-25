«Не хочу испытывать жалость к Роналду. Я бы хотел, чтобы он закончил на пике, а не становился средним игроком». Лебеф о Криштиану

считает, что надо задуматься о завершении карьеры.

«Знаете что? Думаю, есть время, когда надо задуматься: «Что я делаю со своей жизнью и карьерой?» И, может быть, для Криштиану Роналду пришло время задуматься и поговорить с самим собой, может, и с кем-то из членов семьи, чтобы узнать, что ему стоит сделать в конце карьеры, есть ли у его карьеры будущее.

Я не хочу смотреть на Роналду и испытывать жалость, ведь он столько лет был на вершине. Я не хочу, чтобы он становился средним игроком. Он был выдающимся футболистом на протяжении многих лет.

Я бы хотел, чтобы он закончил на пике вместо того, чтобы пытаться отыграть еще 2-3 года, не являясь тем игроком, которым он привык быть», – сказал бывший защитник «Челси» и сборной Франции в интервью ESPN.

В этом сезоне 37-летний португалец забил 15 голов в 30 матчах за во всех турнирах. Его статистика – здесь.