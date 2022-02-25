Санчо о Роналду: «Он просто волшебник, отличный парень: всегда хочет побеждать, обучает молодых»

похвалил .

– Прекрасно, что он рядом. Это отличный игрок и прекрасный парень. Роналду всегда хочет побеждать, он обучает молодых игроков и говорит нам, что делать и как стать лучше.

Я очень ценю его за это. И он просто отличный парень в целом.

– Чему Роналду научил вас и других партнеров по команде?

– Двигаться так, чтобы обыграть соперника, находиться в правильном положении, когда полузащита владеет мячом и всякое такое.

Он может помочь, просто подсказывая, что происходит. Роналду уже так долго в футболе, у него есть большой опыт побед, он знает, где нужно оказаться в правильный момент, когда там окажется мяч, и так далее.

Он просто волшебник, – сказал вингер .