осудил нежелание играть с Россией.

Ранее о намерении сборной отказаться от стыкового матча сообщил глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша.

«Это печальная новость, мы очень хотели с ними играть. Думаю, что наша сборная полностью готова к этому матчу.

К сожалению, политика сейчас влезает в спорт. Ужасно, так быть не должно. Мы ничего не можем с этим поделать. Остается только ждать и верить, что все наладится», – сказал комментатор «Матч ТВ».

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

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