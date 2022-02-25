Ротенберг о переносе финала ЛЧ: «Неправильное решение! Спорт никогда не был политическим явлением»

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Борис Ротенберг не согласен с переносом финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга.

Матч пройдет на «Стад де Франс» в пригороде Парижа Сен-Дени 28 мая.

«Это совершенно неправильное решение! Спорт никогда не был политическим явлением.

Спорт всегда только объединяет и сплачивает все народы и страны. Всегда так было и будет», – сказал владелец «Сочи».

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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