не согласен с переносом финала чемпионов из Санкт-Петербурга.

Матч пройдет на «Стад де Франс» в пригороде Парижа Сен-Дени 28 мая.

«Это совершенно неправильное решение! Спорт никогда не был политическим явлением.

Спорт всегда только объединяет и сплачивает все народы и страны. Всегда так было и будет», – сказал владелец .

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

Санкции УЕФА: Петербург без финала ЛЧ (примет Париж), «Спартак» сыграет вне России, по сборной ждем решения ФИФА