Языджи о ролике про Наташ: «Я отношусь с уважением и достоинством к русским женщинам, посылаю им свои искренние мысли»

Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи высказался о скандальном ролике клуба про Наташ.

«Да, я знаю ситуацию. Я верю в свободу идей, но я выступаю против всех неподобающих действий в отношении женщин. Независимо от того, из какой они страны.

Быть быстрым – это суть новой эры социальных сетей, поэтому иногда скорость публикации считается более важной, чем сам контент. Все мы люди, и все мы совершаем ошибки.

Я действительно ценю подход клуба. Они сделали все, чтобы я чувствовал себя здесь комфортно.

Я посылаю свои искренние мысли всем русским женщинам, к которым я отношусь с уважением и достоинством. Давайте забудем об этом и откроем новую главу», – сказал Языджи.

«Юсуф, это Россия. У нас здесь много Наташ». ЦСКА представил Языджи – и это полный фэйл