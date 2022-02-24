Агент Языджи: «Юсуф счастлив быть частью ЦСКА. Он прибудет в Москву»

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Юсуф Языджи приедет в Россию, несмотря на политическую обстановку.

Об этом сообщил агент футболиста ЦСКА Адам Чебеджи.

«Юсуф счастлив быть частью ЦСКА. Он прибудет в Москву. Об уходе из команды даже речи быть не может», – сказал Чебеджи.

Ранее сообщалось о том, что некоторые легионеры ЦСКА отказываются возвращаться в Россию. Клуб сообщил, что команда вернется в Москву в полном составе.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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