Агент Языджи: «Юсуф счастлив быть частью ЦСКА. Он прибудет в Москву»

приедет в Россию, несмотря на политическую обстановку.

Об этом сообщил агент футболиста ЦСКА Адам Чебеджи.

«Юсуф счастлив быть частью ЦСКА. Он прибудет в Москву. Об уходе из команды даже речи быть не может», – сказал Чебеджи.

Ранее сообщалось о том, что некоторые легионеры ЦСКА отказываются возвращаться в Россию. Клуб сообщил, что команда вернется в Москву в полном составе.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

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