Некоторые иностранные игроки ЦСКА отказываются возвращаться в Россию (Максим Фридман)

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Часть иностранных футболистов ЦСКА отказывается возвращаться в Россию.

Так утверждает инсайдер Максим Фридман. Сейчас команда находится на сборах в Турции и должна вылететь в Россию в ближайшее время.

При этом в Москву готов лететь полузащитник армейцев Юсуф Языджи, сообщил его агент.

«Для Юсуфа это не проблема. Он поедет в Россию. Но я знаю, что другой иностранный игрок не хочет возвращаться в Москву», – заявил представитель турецкого футболиста.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

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