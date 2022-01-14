В Португалии проверят законность предоставления гражданства Абрамовичу

Португальский орган, отвечающий за вопросы гражданства, начал внутреннее расследование в отношении предоставления гражданства миллиардеру и владельцу «Челси» Роману Абрамовичу, сообщили в правительстве.
В конце 2021 года года стало известно, что российский бизнесмен получил португальский паспорт как потомок общины сефардских евреев, живших на Пиренейском полуострове.
Он подал документы на гражданство в октябре 2020 года, процедура завершилась в апреле 2021 года.
В Министерстве юстиции Португалии сообщили, что подобные расследования – обычная процедура в тех случаях, когда возникают ситуации или сообщения, указывающие на возможные процедурные нарушения.
Представитель Абрамовича сообщил Reuters, что бизнесмен приветствует любые проверки, «поскольку они продемонстрируют только то, что гражданство было получено в соответствии с правилами».
Ого, Абрамович стал гражданином Португалии. Зарегистрировали еще в апреле, но все узнали только сейчас