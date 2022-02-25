Британский депутат Брайант заявил, что Абрамович и Усманов должны публично выступить против военных действий на Украине

Теги Челси Эвертон премьер-лига Англия Роман Абрамович Алишер Усманов Политика Футбол

Член парламента Великобритании заявил, что Роман Абрамович и Алишер Усманов должны осудить спецоперацию на Украине.

Крис Брайант считает, что оба бизнесмена, а также все, кто владеют визами Великобритании категории Tier 1, «обязаны твердо заявить, что выступают против этого».

«Они должны выстроиться перед камерами и сказать: «Господи, так не должно быть». Иначе мы будем считать, что все они по-прежнему в подчинении у Путина», – заявил Брайант.

Абрамович является владельцем «Челси». Холдинг USM, принадлежащий Усманову, владеет правами на название стадиона «Эвертона».

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

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