Британский депутат Брайант заявил, что Абрамович больше не должен владеть «Челси»

Член парламента Великобритании заявил, что не должен владеть .

Крис Брайант заявил, что видел «слитый документ Хоум-офиса (департамент правительства Великобритании, ответственный за иммиграционный контроль, безопасность и порядок – Sports.ru), датированный 2019 годом, в котором в отношении господина Абрамовича говорится: «Абрамович по-прежнему представляет интерес для британского правительства из-за его связей с российским государством и того, что он ассоциируется с коррупционной деятельностью».

Политик заявил: «Британское правительство сосредоточено на том, чтобы лица, связанные с незаконной деятельностью, не могли обосноваться в Великобритании, и будет пользоваться иммиграционными полномочиями для предотвращения этого.

Это было почти три года назад, и все же удивительно мало было сделано в этой связи. Конечно, господин Абрамович больше не должен владеть клубом в этой стране? Конечно, мы должны рассмотреть возможность конфискации некоторых активов, включая дом за 152 миллиона фунтов? И убедиться, что другие люди, у которых были подобные визы первого уровня, не занимаются вредоносной деятельностью?»