Юрген Клопп: «Ливерпуль» по-прежнему в 4 турнирах. Такого никогда не было, это поразительно»

доволен тем, что «Ливерпуль» до сих пор играет в четырех турнирах.

«Мы по-прежнему в четырех соревнованиях, такого никогда еще не было. Это совершенно поразительно, и мы наслаждаемся моментом. Пусть он продлится как можно дольше, поскольку это будет означать, что мы должны будем провести много матчей – а их мы любим больше всего.

Я ожидаю, что парни прислушаются к моим словам о том, что наш следующий матч – это наш самый важный матч», – сказал главный тренер мерсисайдцев.

продолжает выступления в (2-е место), (1/8 финала), Кубке английской лиги (финал) и Кубке Англии (1/8 финала).