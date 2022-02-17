Жота не сыграет с «Норвичем» из-за травмы, но может восстановиться к матчу с «Челси» в финале Кубка Лиги

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Диогу Жота пропустит матч с «Норвичем» из-за травмы, но может сыграть с «Челси» в финале Кубка Лиги.

Португалец получил повреждение связок голеностопа в матче против «Интера» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0). Травма оказалась серьезнее, чем считалось изначально.

Футболист пропустит субботний матч с «Норвичем» в АПЛ. Клуб не исключает, что Жота сможет восстановиться к игре против «Челси» в финале Кубка лиги, которая состоится 27 февраля. Жота пройдет курс реабилитации с физиотерапевтами.

С подробной статистикой 25-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

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