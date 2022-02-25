Романцев не будет оформлять Fan ID: «Пока болельщики не пойдут, я не пойду. Я 40 лет из одной миски с ними ел»

не будет оформлять Fan ID.

– По поводу введения Fan ID вы говорите: «Антифутбольное решение. Я против».

– Я против, да.

– Именно потому, что вы видите в этом политику?

– Скорее, начало серьезного вмешательства. Все это делается же, на мой взгляд, по-другому. Сначала нужно узнать: в фанатском движении есть свои лидеры, авторитетные люди. Нужно собрать их, поговорить, посоветоваться, чтобы от них это шло. А когда сверху спустили такой категории людей... Они действительно фанатично преданы своим клубам.

– Но сейчас на футболе стало гораздо спокойнее, чем в те времена, когда вы тренировали «Спартак».

– Все несчастья, которые были, – только от жадности чиновников, от коррупции. На моей памяти самое страшное – в Красноярске. Там даже мой друг в больницу попал. И в «Лужниках». Я участвовал в этой игре, к сожалению. И там, и там – жадность чиновников. Там не открыли выходы и не почистили – жалко было денег. И здесь не открыли все выходы. Только центральные были.

– «Спартак» и ЦСКА играют в субботу, а болельщики 15 команд уже публично высказали свое отношение к Fan ID с призывом не ходить на стадионы.

– Что я бы сделал? Государственную думу надо вообще отсюда отодвинуть, оттуда все, что идет, – это против футбола. Нужно было взять с каждого фанатского движения по 5-6 человек, объяснить им, рассказать. И спросить: «Можете последить за этим?» Чтобы не было этих файеров. Они скажут: «Мы сами на себя возьмем».

– Что же болельщикам делать в этой ситуации?

– Вы считаете, что это я придумал? (улыбается)

– А вы будете оформлять Fan ID?

– Нет, я не буду.

– Не будете ходить на футбол?

– Если не будут пускать, то не буду ходить, да. Я, значит, 40 лет вместе с болельщиками из одной миски ел, они меня поддерживали... Они приняли решение, а я против них? Нет. Пока болельщики не пойдут, я не пойду, – сказал экс-тренер .