планирует отказаться от сотрудничества с .

В настоящее время УЕФА консультируется по правовым вопросам касательно расторжения спонсорской сделки.

В мае прошлого года «Газпром» продлил контракт с УЕФА. По его условиям компания стала спонсором двух Евро, а также продолжает сотрудничество с Лигой чемпионов до 2024 года.

По оценкам, сотрудничество с «Газпромом» приносит УЕФА до 40 миллионов евро в год.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.