УЕФА планирует отказаться от сделки с «Газпромом» и консультируется по правовым вопросам расторжения договора

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УЕФА планирует отказаться от сотрудничества с «Газпромом».

В настоящее время УЕФА консультируется по правовым вопросам касательно расторжения спонсорской сделки.

В мае прошлого года «Газпром» продлил контракт с УЕФА. По его условиям компания стала спонсором двух Евро, а также продолжает сотрудничество с Лигой чемпионов до 2024 года.

По оценкам, сотрудничество с «Газпромом» приносит УЕФА до 40 миллионов евро в год. 

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