Василий Уткин: «Мой прогноз: в ближайшее время УЕФА расторгнет спонсорский договор с «Газпромом»

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Василий Уткин считает, что УЕФА расторгнет спонсорский контракт с «Газпромом» из-за ситуации на Украине. 

«Мой прогноз: в ближайшее время УЕФА расторгнет договор с «Газпромом» о спонсорстве еврокубков. Полагаю, до ближайшего игрового дня», – написал журналист в телеграм-канале. 

В мае прошлого года «Газпром» продлил спонсорский контракт с УЕФА. По его условиям, компания стала спонсором двух Евро, а также продолжает сотрудничество с Лигой чемпионов до 2024 года.

По оценкам, сотрудничество с «Газпромом» приносит УЕФА до 40 миллионов евро в год. 

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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