считает, что расторгнет спонсорский контракт с из-за ситуации на Украине.

«Мой прогноз: в ближайшее время УЕФА расторгнет договор с «Газпромом» о спонсорстве еврокубков. Полагаю, до ближайшего игрового дня», – написал журналист в телеграм-канале.

В мае прошлого года «Газпром» продлил спонсорский контракт с УЕФА. По его условиям, компания стала спонсором двух Евро, а также продолжает сотрудничество с до 2024 года.

По оценкам, сотрудничество с «Газпромом» приносит УЕФА до 40 миллионов евро в год.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.