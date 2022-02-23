Депутат Милонов о возможных санкциях против «Зенита» и «Газпрома»: «Без России – это разве еврокубок? Через пару-тройку лет там трансгендеры появятся, из этой темы надо будет выписываться»

считает, что возможные санкции против «Зенита» лишь сделают клуб сильнее.

Ранее Министерство финансов США ввело санкции против ЦСКА, а отдельные депутаты Европарламента призвали УЕФА разорвать контракты с «Газпромом» и забрать у России финал .

– Пока никаких заявлений не было, но мы готовы в случае необходимости собраться и подумать, как помочь футбольному клубу ЦСКА в связи с этими санкциями. Если запрос поступит, то мы его обсудим.

– Не опасаетесь ли введения санкций против других крупных спонсоров российских клубов, например, в отношении «Газпрома», ?

– Нас пытаются обидеть, но мы становимся от этого только крепче. Плевать мы хотели на все это.

Если они думают, что такими санкциями попробуют нас напугать, то напугают только себя до такой степени, что произойдет испускание чего-то. Угрожать нам не надо.

– Могут ли в случае санкций против и «Зенита» не допустить клуб до Лиги чемпионов?

– Есть такие опасения, но чего они хотят? Чтобы мы продались? Еврокубок без России – это разве еврокубок? Это будет местная тусовка, пусть тогда переименовывают турнир в чемпионат Евросоюза.

Надо еще быть уверенным, что через пару-тройку лет там трансгендеры появятся, поэтому из этой темы точно надо будет выписываться.

Но я думаю, что исключение России из еврокубков – это неспортивное поведение, – отметил депутат Госдумы РФ.

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