Карло Анчелотти: «Мой дед пережил Первую мировую войну, отец – Вторую. Война – это ужас. И точка»

осудил войны.

Тренер ответил на вопрос, как он относится к войнам в XXI веке на фоне ситуации на Украине.

«Очень странно, что все это случается, но это происходит. Наша жизнь меняется и будет меняться. Надеюсь, что в ближайшее время это удастся исправить.

Мой дед пережил Первую мировую войну. Мой отец – Вторую. Они многое мне рассказали.

Война – это ужас. И точка», – сказал 62-летний тренер.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

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