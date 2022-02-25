Карло Анчелотти: «Мой дед пережил Первую мировую войну, отец – Вторую. Война – это ужас. И точка»

Карло Анчелотти осудил войны.
Тренер «Реала» ответил на вопрос, как он относится к войнам в XXI веке на фоне ситуации на Украине.
«Очень странно, что все это случается, но это происходит. Наша жизнь меняется и будет меняться. Надеюсь, что в ближайшее время это удастся исправить.
Мой дед пережил Первую мировую войну. Мой отец – Вторую. Они многое мне рассказали.
Война – это ужас. И точка», – сказал 62-летний тренер.
Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.
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