Деньги, выделенные на финал ЛЧ в Петербурге, направят на развитие детского футбола

Выделенные на финал чемпионов деньги в Петербурге перенаправят на детский спорт.

Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

«УЕФА официально заявил о переносе финала Лиги чемпионов из Петербурга в Париж. Мне очень жаль, что коллеги из Союза европейских футбольных ассоциаций приняли такое решение.

Сегодня Петербург – один из знаковых центров проведения крупных международных мероприятий, у нас есть все необходимые ресурсы и инфраструктура. И это хорошо известно нашим иностранным коллегам, поэтому очевидно, что такое решение политически ангажировано. Хотя неоднократно заявлялось, что спорт вне политики и должен объединять, а не разобщать.

Также хочу сказать, что те средства, которые мы планировали потратить на подготовку и проведение финального матча Лиги чемпионов, будут направлены на развитие детских спортивных школ», – написал Пиотровский в телеграм-канале.

Матч пройдет на «Стад де Франс» в пригороде Парижа Сен-Дени 28 мая.

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