«Манчестер Юнайтед» продолжит сотрудничество с «Аэрофлотом».
Команда не полетела на матч с «Атлетико» рейсом российской авиакомпании.
«Клуб не будет делать официальных заявлений [по поводу контракта с «Аэрофлотом»], – сказали в пресс-службе «Манчестер Юнайтед».
Тем не менее представитель клуба предоставил следующие сопроводительные данные: «Клуб остается партнером «Аэрофлота». Партнерское соглашение было заключено с авиакомпанией, а не правительством России.
У нас множество партнеров по всему миру. Как футбольный клуб мы не занимаем позицию по геополитическим вопросам».