«МЮ» останется партнером «Аэрофлота»: «Клуб не занимает позицию по геополитическим вопросам»

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«Манчестер Юнайтед» продолжит сотрудничество с «Аэрофлотом».

Команда не полетела на матч с «Атлетико» рейсом российской авиакомпании.

«Клуб не будет делать официальных заявлений [по поводу контракта с «Аэрофлотом»], – сказали в пресс-службе «Манчестер Юнайтед».

Тем не менее представитель клуба предоставил следующие сопроводительные данные: «Клуб остается партнером «Аэрофлота». Партнерское соглашение было заключено с авиакомпанией, а не правительством России.

У нас множество партнеров по всему миру. Как футбольный клуб мы не занимаем позицию по геополитическим вопросам».

 

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