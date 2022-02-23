«Манчестер Юнайтед» продолжит сотрудничество с «Аэрофлотом».

Команда не полетела на матч с «Атлетико» рейсом российской авиакомпании.

«Клуб не будет делать официальных заявлений [по поводу контракта с «Аэрофлотом»], – сказали в пресс-службе .

Тем не менее представитель клуба предоставил следующие сопроводительные данные: «Клуб остается партнером . Партнерское соглашение было заключено с авиакомпанией, а не правительством России.

У нас множество партнеров по всему миру. Как футбольный клуб мы не занимаем позицию по геополитическим вопросам».