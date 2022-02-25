«По этой логике в Америке все соревнования 20 лет уже нужно отменять. США все время ведут где-то операции». Лепехин о переносах матчей из России

Теги Зенит премьер-лига Россия Бетис Лига Европы УЕФА УЕФА Константин Лепехин Политика Футбол

Константин Лепехин не считает, что в России нельзя проводить соревнования, указав на США. 

Бывший защитник «Зенита» высказался об отмене ряда международных соревнований в России на фоне ситуации на Украине. 

Сегодня стало известно, что финал Лиги чемпионов перенесен из Санкт-Петербурга в Париж. Российские клубы и сборные будут проводить матчи под эгидой УЕФА на нейтральном поле

«Зенит» заслужил выхода в следующую стадию Лиги Европы. Согласны?

– Мне в целом его игра очень понравилась, но и «Бетис» тоже играл достойно. Просто я, например, ожидал от «Зенита» худшего. Само качество игры мне очень понравилось. Я, к сожалению, не видел этот эпизод на последней минуте, поэтому его комментировать не могу.

Но игра «Зенита» в целом понравилась. К сожалению, первый матч был хуже, хотя в принципе тоже была достойная игра. Тут надо выкладываться полностью в каждом матче.

– Ситуация вокруг нашего спорта накалена до предела. Сегодня будет решаться судьба «Спартака» в Лиге Европы и российских команд в баскетбольной Евролиге. Не кажется ли вам все то, что происходит, каким-то страшным сном?

– После того, что уже на Россию навалилось, не кажется. Тут просто интересно, как будут выкручиваться эти организации – УЕФА, баскетбольная Евролига и все остальные. Как они будут выходить из положения. Понимаете, ситуация, при которой нельзя проводить в России соревнования, она не наступила.

Что ж, по этой логике все соревнования в Америке на протяжении последних 20 лет нужно отменять. Потому что США все время ведут где-то боевые операции. По этой логике тогда давайте все страны лишать права проведения каких-то соревнований, – сказал Лепехин. 

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

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