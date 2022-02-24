Анелька о Погба: «ПСЖ» – самый подходящий клуб для раскрытия его таланта. В Манчестере Полю некомфортно, отсюда и травмы»

считает, что «ПСЖ» Полю Погба подходит больше «МЮ».

«Увы, когда он переходил в , там была не топ-команда. «МЮ» нужна перестройка, он находится в поисках игрового стиля и главного тренера.

Для Погба все складывалось тяжело после возвращения. Его сильно критиковали. Это не самый подходящий клуб для того, чтобы Поль раскрыл свой талант. Думаю, «ПСЖ» ему отлично подошел бы.

Некоторые говорят, что для «ПСЖ» это не лучший вариант, поскольку Погба постоянно травмирован. Но я думаю, что повреждения – это следствие его жизни в Манчестере, психологически ему некомфортно.

Я общался с ним полгода назад, и он был не против перехода в . Если это случится, мы забудем о всех его травмах и увидим топ-футболиста», – сказал экс-форвард парижан RMC Sport.