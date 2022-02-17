«МЮ» не пытается продлить контракт с Погба и уже планирует трансфер нового хавбека летом

Пока неизвестно, в каком клубе полузащитник , контракт которого с истекает летом, продолжит карьеру.

«Манчестер Юнайтед» по-прежнему считает, что француз уйдет летом. Источники, близкие к футболисту, сообщают, что он склоняется к тому, чтобы не подписывать новый контракт с «Юнайтед». Ситуация не меняется, несмотря на хорошую игру, которую демонстрирует полузащитник при Ральфе Рангнике, пишет Manchester Evening News.

Перед возвращением на поле Погба продуктивно пообщался с Рангником. Теперь француз в большей чувствует себя более счастливым в «МЮ», чем раньше. «Юнайтед» не пытался вернуться к разговору по поводу нового контракта Погба. Клуб уже планирует подписать нового полузащитника летом.

Чтобы получить шанс на продолжение сотрудничества с французом, «МЮ» должен попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон. Даже если клуб попадет в ЛЧ, футболист примет в расчет тот факт, что «МЮ» угрожает пятый сезон без трофеев подряд.

Со статистикой 28-летнего игрока можно ознакомиться здесь.