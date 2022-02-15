Погба еще не договорился с новым клубом и ничего не сообщал «МЮ» о будущем. Он не будет торопиться

Полузащитник еще не решил, где продолжит карьеру.

Француз не будет торопиться с решением о будущем. Футболист еще не договорился с новым клубом и не сообщил «Манчестер Юнайтед» окончательное решение, пишет инсайдер Фабрицио Романо.

«Юнайтед» сделал Погба предложение о продлении контракта в июле прошлого года.

Срок действующего соглашения между хавбеком и клубом истекает в июне. В него не включена опция продления.

В этом сезоне 28-летний футболист провел 11 матчей за «МЮ» в , забил 1 гол и отдал 7 результативных передач (4 из них – в матче 1-го тура чемпионата против «Лидса»). Его статистика – здесь.