Погба готов выслушать предложения от клубов АПЛ. Не исключено, что он останется в «МЮ»

Будущее полузащитника остается неопределенным.

У француза истекает контракт через четыре месяца. Он готов подождать до конца сезона, чтобы определиться со своим будущим.

Кроме того, Погба готов выслушать все предложения – в том числе и от других клубов АПЛ. Как сообщает The Telegraph, не исключено, что хавбек все же останется в «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне 28-летний футболист провел 12 матчей за «МЮ» в , забил гол и отдал 8 ассистов (4 из них – в матче 1-го тура против «Лидса»). Его статистика – здесь.