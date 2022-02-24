Президент «Урала» о том, могут ли из России уехать легионеры: «Сейчас все может случиться»

рассказал, нужно ли переносить рестарт в связи с ситуацией на Украине.

Президент «Урала» поделился мнением на фоне проведения Россией специальной военной операции в Донбассе.

Первые матчи 19-го тура чемпионата России должны пройти 26 февраля.

— Я ничего говорить не буду, пускай решают люди, которые сидят у нас в Москве. У нас аэропорт открыт. А когда мы тогда играть будем? Я не знаю.

— платит зарплаты по курсу евро?

— Мы платим в рублях, у нас все к рублям привязано.

— Могут ли легионеры уехать из «Урала»?

— Сейчас все может случиться. Еще раз говорю: я ничего не знаю. Могут сказать: «Мы не хотим играть», но откуда мне сейчас знать.

У нас уехал человек в прошлом году, просто сказал, что закончил с футболом, и все. Что я тут сделаю? Еще ничего не ясно, я тоже все узнаю из прессы, – сказал Иванов.