Президент «Урала» о том, могут ли из России уехать легионеры: «Сейчас все может случиться»

Григорий Иванов рассказал, нужно ли переносить рестарт РПЛ в связи с ситуацией на Украине.
Президент «Урала» поделился мнением на фоне проведения Россией специальной военной операции в Донбассе.
Первые матчи 19-го тура чемпионата России должны пройти 26 февраля.
— Я ничего говорить не буду, пускай решают люди, которые сидят у нас в Москве. У нас аэропорт открыт. А когда мы тогда играть будем? Я не знаю.
— «Урал» платит зарплаты по курсу евро?
— Мы платим в рублях, у нас все к рублям привязано.
— Могут ли легионеры уехать из «Урала»?
— Сейчас все может случиться. Еще раз говорю: я ничего не знаю. Могут сказать: «Мы не хотим играть», но откуда мне сейчас знать.
У нас уехал человек в прошлом году, просто сказал, что закончил с футболом, и все. Что я тут сделаю? Еще ничего не ясно, я тоже все узнаю из прессы, – сказал Иванов.