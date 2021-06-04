Президент «Урала»: «Черчесов переносил туры перед Евро, пользы не принесло. И сейчас не будет»

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Урал Григорий Иванов календарь Футбол

Президент «Урала» Григорий Иванов не поддерживает просьбу главного тренера сборной России Валерия Карпина о переносе 6-го тура РПЛ.

«Я против переноса шестого тура РПЛ. Не вижу в этом никакого смысла. Это разве принесет плоды? Почему во всем мире матчи чемпионата не переносят, а нам это надо?

Черчесов уже переносил туры РПЛ перед Евро-2020. Как вы могли заметить, пользы это не принесло. Сейчас это также не принесет пользы», – сказал Иванов.

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