Де Хеа об 1:1 с «Атлетико»: «Справедливый результат. В ответном матче шансы 50 на 50»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» высказался о ничьей с «Атлетико» (1:1).

Английский и испанский клубы провели первый матч 1/8 финала чемпионов.

«Мы и мы хотели победить. Игра получилась упорной, у обеих команд было по два голевых момента. Ничья – справедливый результат.

Мы встречались с очень хорошим соперником. Они начали игру интенсивнее, чем мы, выигрывали единоборства и забили очень хороший гол. Во втором тайме мы играли хорошо, проявили характер и сравняли. Все решится на «Олд Траффорд».

В ответном матче шансы 50 на 50, обе команды могут пройти дальше. Надеюсь, благодаря поддержке болельщиков мы сыграем лучше, чем сегодня. Нужно побеждать и выходить в следующий раунд», – сказал Де Хеа.

«Атлетико» прибил «МЮ» в первые минуты. Рангник не может поверить, что его команда была так ужасна