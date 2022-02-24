Де Хеа об 1:1 с «Атлетико»: «Справедливый результат. В ответном матче шансы 50 на 50»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа высказался о ничьей с «Атлетико» (1:1).
Английский и испанский клубы провели первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Мы «Манчестер Юнайтед» и мы хотели победить. Игра получилась упорной, у обеих команд было по два голевых момента. Ничья – справедливый результат.
Мы встречались с очень хорошим соперником. Они начали игру интенсивнее, чем мы, выигрывали единоборства и забили очень хороший гол. Во втором тайме мы играли хорошо, проявили характер и сравняли. Все решится на «Олд Траффорд».
В ответном матче шансы 50 на 50, обе команды могут пройти дальше. Надеюсь, благодаря поддержке болельщиков мы сыграем лучше, чем сегодня. Нужно побеждать и выходить в следующий раунд», – сказал Де Хеа.
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