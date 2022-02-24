Симеоне про 1:1 с «МЮ»: «Они воспользовались единственной ошибкой «Атлетико». Игрой удовлетворен»

остался удовлетворен игрой «Атлетико» в матче с .

Мадридский клуб дома сыграл вничью (1:1), ведя в счете до 80-й минуты. Это был первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Они воспользовались единственной ошибкой, которую мы допустили в очень хорошем матче. Рейнилду пытался перехватить мяч, хотя лучше было бы сопровождать игрока. Почти все, что мы сделали в этой игре, можно оценить высоко.

Я удовлетворен игрой, мы не смогли добиться победы, но исход противостояния по-прежнему непонятен. Кажется, что преимущество теперь на стороне «МЮ», однако на самом деле ничего не изменилось», – отметил главный тренер мадридцев.

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