Феликс об 1:1: «МЮ» почти ничего не создал, но забил при первой же возможности»

Полузащитник оценил ничью с (1:1).

Испанский и английский клубы провели первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Ощущения неоднозначные. Мы провели прекрасный матч, хоть и не так много владели мячом. Мы все время контролировали игру. Соперник почти ничего не создал, но забил при первой же возможности. Таков футбол.

Мы все подходили к этому матчу с уверенностью в своих силах и хотим выйти в следующий раунд. Мы все движемся в одном направлении, чтобы как можно лучше выступить в Лиге чемпионов и .

[о своем голе] На прошлой неделе мы отрабатывали навесы на меня, и сегодня сделали все именно так, как хотели. Надо продолжать играть так же и упорно трудиться, чтобы хорошо завершить сезон», – сказал Феликс.

«Атлетико» прибил «МЮ» в первые минуты. Рангник не может поверить, что его команда была так ужасна