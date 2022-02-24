Рангник про 1:1 с «Атлетико»: «Не могу поверить в то, во что «МЮ» играл до перерыва. Я разочарован»

был поражен низким уровнем игры «МЮ» в 1-м тайме матча с «Атлетико».

на выезде сыграл вничью с мадридцами (1:1), уступая в счете до 80-й минуты. Это был первый матч 1/8 финала .

«Не знаю, я ли спас матч, но после первого тайма казалось, что игра может только улучшиться. В то, во что мы играли в первом тайме, я до сих пор не могу поверить. Мы играли без веры в себя, без агрессии, вот почему у нас возникли проблемы.

Во втором тайме мы выступили лучше, больше владели мячом в зонах, где это важно, и могли победить, будь у нас еще 10 минут.

Надо лучше играть в первом тайме, я был попросту разочарован нашим выступлением до перерыва. Мы были слишком осторожны, не рисковали. Играли только на своей половине поля, а против такого соперника, как , в таких случаях возникают проблемы. А мы должны играть так, как в случае с нашим голом.

Ответный матч будет совсем другим, мы будем играть перед 75 тысячами фанатов. Мы будем действовать увереннее», – заявил главный тренер «МЮ» в эфире BT Sport.